Informations pratiques

Pont-Sainte-Marie

Soirée pétanque

Boulodrome Pont-Sainte-Marie Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

L’association Fanny Mariepontaine organise une soirée pétanque solidaire au profit de la Ligue contre le cancer de l’Aube, le vendredi 25 septembre 2026 à partir de 17h, au boulodrome du complexe Henri Jacquot.



Les participants pourront également profiter d’une buvette sans alcool et tenter leur chance à la tombola, avec de nombreux lots à gagner. .

Boulodrome Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est

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English :

L’événement Soirée pétanque Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne