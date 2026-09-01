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AGENDA · Pont-Sainte-Marie

Soirée pétanque Pont-Sainte-Marie

vendredi 25 septembre 2026 · Pont-Sainte-Marie

Soirée pétanque Pont-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Boulodrome
Ville
10150 Pont-Sainte-Marie
Département
Aube
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Pont-Sainte-Marie

Soirée pétanque

Boulodrome Pont-Sainte-Marie Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

L’association Fanny Mariepontaine organise une soirée pétanque solidaire au profit de la Ligue contre le cancer de l’Aube, le vendredi 25 septembre 2026 à partir de 17h, au boulodrome du complexe Henri Jacquot.

Les participants pourront également profiter d’une buvette sans alcool et tenter leur chance à la tombola, avec de nombreux lots à gagner.   .

Boulodrome Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Soirée pétanque Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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