Soirée pétanque Pont-Sainte-Marie
vendredi 25 septembre 2026 · Pont-Sainte-Marie
Informations pratiques
Pont-Sainte-Marie
Soirée pétanque
Boulodrome Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
L’association Fanny Mariepontaine organise une soirée pétanque solidaire au profit de la Ligue contre le cancer de l’Aube, le vendredi 25 septembre 2026 à partir de 17h, au boulodrome du complexe Henri Jacquot.
Les participants pourront également profiter d’une buvette sans alcool et tenter leur chance à la tombola, avec de nombreux lots à gagner. .
Boulodrome Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est
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English :
L’événement Soirée pétanque Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne