Soirée de lancement Festival ADHOC #9 Cinéma Espace(s) Loriol-sur-Drôme

Informations pratiques

Loriol-sur-Drôme

Soirée de lancement Festival ADHOC #9

Cinéma Espace(s) 12 avenue de la République Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Soirée de lancement du festival des Rencontres AD HOC au Cinéma Espace(s) à Loriol



Au programme, projection de SAUDADES DO RIO DOCE de CLAUDIA NEUBERN en sa présence.

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Cinéma Espace(s) 12 avenue de la République Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Opening Night of the Rencontres AD HOC Festival at Cinéma Espace(s) in Loriol

The program features a screening of *SAUDADES DO RIO DOCE* by CLAUDIA NEUBERN, with the director in attendance.

L’événement Soirée de lancement Festival ADHOC #9 Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme