Soirée de lancement Festival ADHOC #9 Cinéma Espace(s) Loriol-sur-Drôme
samedi 8 août 2026 · Cinéma Espace(s) · Loriol-sur-Drôme
Informations pratiques
Loriol-sur-Drôme
Soirée de lancement Festival ADHOC #9
Cinéma Espace(s) 12 avenue de la République Loriol-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée de lancement du festival des Rencontres AD HOC au Cinéma Espace(s) à Loriol
Au programme, projection de SAUDADES DO RIO DOCE de CLAUDIA NEUBERN en sa présence.
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Cinéma Espace(s) 12 avenue de la République Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Opening Night of the Rencontres AD HOC Festival at Cinéma Espace(s) in Loriol
The program features a screening of *SAUDADES DO RIO DOCE* by CLAUDIA NEUBERN, with the director in attendance.
L’événement Soirée de lancement Festival ADHOC #9 Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme