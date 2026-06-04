Soirée de présentation d’un atelier de généalogie Espace Culturel Louis Delgrés Nantes
Soirée de présentation d’un atelier de généalogie Espace Culturel Louis Delgrés Nantes vendredi 5 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 19:00 – 20:30
Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Vous avez envie de rechercher vos origines et de re-tracer l’histoire de votre famille ?Mémoire de l’Outre-mer vous invite à participer à une soirée de présentation d’un atelier de généalogie ouvert à tous-tes le vendredi 5 Juin à 19h. Il sera animé par Béatrice Gémieux et Jil Servant.L’atelier de généalogie se tiendra le samedi 4 juillet (plus d’informations à venir).Au cours de cet atelier, originaires ou non de l’Outre-mer, vous obtiendrez des informations sur les outils de la recherche généalogique, notamment les sites à consulter, les archives disponibles pour construire votre arbre familial.Que vous souhaitiez commencer votre arbre ou approfondir vos connaissances, cet atelier est l’occasion d’échanger, de partager vos (nos) découvertes.Venez nous rejoindre pour ce moment convivial à la découverte de votre (nos) histoire.s et ancêtres !Nous vous attendons nombreux-es.
Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100
02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com
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