Soirée de relâchement profond Les Fosses
Soirée de relâchement profond Les Fosses mercredi 20 mai 2026.
Les Fosses
Soirée de relâchement profond
Salle des associations Les Fosses Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Une soirée au son des gongs et instruments vibratoires, pour apaiser le mental, relâcher le corps et sortir de la surcharge du quotidien.
Sur réservation, places limitées. .
Salle des associations Les Fosses 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 54 98 11
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English : Soirée de relâchement profond
L’événement Soirée de relâchement profond Les Fosses a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays Mellois
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