Les Fosses

Soirée de relâchement profond

Salle des associations Les Fosses Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Une soirée au son des gongs et instruments vibratoires, pour apaiser le mental, relâcher le corps et sortir de la surcharge du quotidien.

Sur réservation, places limitées. .

Salle des associations Les Fosses 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 54 98 11

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English : Soirée de relâchement profond

L’événement Soirée de relâchement profond Les Fosses a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays Mellois