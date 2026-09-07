Soirée de rentrée & vernissages, Centre Culturel Irlandais, Paris

Informations pratiques

Soirée de rentrée & vernissages Jeudi 17 septembre, 17h30 Centre Culturel Irlandais Paris

Jeudi 17 septembre

De 17h30 à 21h30

Entrée libre, réservation conseillée

Restauration sur place assurée par Burger Boss

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Soirée de rentrée & vernissages

Le 17 septembre, le CCI est ravi d’inaugurer deux nouvelles expositions :

Everyone Should Have a Home, une exposition collective explorant le contexte irlandais de la crise du logement. Sculpture, film, photographie et fromages cultivés à partir de moisissures murales, plus d’une dizaine d’artistes contemporains présenteront des œuvres variées ainsi que des propositions d’habitations innovantes et respectueuses des personnes et de l’environnement.

À l’occasion des 300 ans de la publication des Voyages de Gulliver, le CCI s’associe à la Marsh’s Library de Dublin pour présenter l’exposition Gulliver 300 dans notre Bibliothèque patrimoniale. À la fois patrimoniale et contemporaine, cette exposition met en lumière la résonance universelle de l’œuvre de Jonathan Swift et se prolonge en ligne, offrant un accès élargi à de nombreuses ressources.

A 18h, conversation avec les artistes (entrée libre, réservation conseillée).

A 20h, DJ set de Zoë Mc Pherson dans la cour du CCI.

La Médiathèque sera également ouverte toute la soirée & Restauration sur Place (Burger Boss)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.facebook.com/ccirlandais/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/vernissage-2?nb=1 »}] Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)

Inauguration de deux nouvelles expositions : Everyone Should Have a Home et Gulliver 300

© Centre Culturel Irlandais