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Soirée de solidarité avec la Palestine, Gare saint Sauveur, Lille

mercredi 16 septembre 2026 · Gare saint Sauveur · Lille

Soirée de solidarité avec la Palestine, Gare saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Gare saint Sauveur
Adresse
Gare Saint Sauveur Lille
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Participation libre à partir de 1€

Soirée de solidarité avec la Palestine Mercredi 16 septembre, 17h30 Gare saint Sauveur Nord

Participation libre à partir de 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T17:30:00+02:00 – 2026-09-16T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T17:30:00+02:00 – 2026-09-16T23:30:00+02:00

Le 16 septembre à partir de 17h , à la Gare Saint Sauveur de Lille, avec le soutien de la Ville de Lille se tiendra une soirée de soutien à la Palestine.
La Ligue des Droits de l’Homme et Amitié Lille Naplouse vous invitent à cette soirée destinée à collecter des fonds pour NAPLOUSE et GAZA.

18h : Projection du film FROM GAZA WITH LOVE en présence de l’équipe du film

21 h 15 : Concert du groupe SIDI WACHO qui nous accompagne comme lors de la soirée du 9 juillet 2024 sur ce projet et nous les en remercions chaleureusement.

Le Bistrot de Saint SO vous accueillera comme à son habitude sur les soirées.

Stands associatifs.

En participant à cette collecte (prix minimum 1 euro), vous contribuez à :
– exprimer votre solidarité avec les Palestiniens de Gaza et de Naplouse (Cisjordanie)

– apporter concrètement votre soutien aux associations Palmed et Project Hope

PALMED : Association médicale qui rassemble des médecins et cadres de santé français , pour aider le système médical en Palestine, former des médecins et infirmiers palestiniens , envoyer des missions spécialisées , ramener des médecins et les former en France, envoyer de l’aide médicale.

PROJECT HOPE : contribue à créer des espaces sûrs et bienveillants où les enfants, les jeunes et les habitants de Naplouse peuvent apprendre, s’épanouir et grandir. À travers nos programmes éducatifs, artistiques et récréatifs, nous visons à donner aux enfants et aux jeunes palestiniens ayant grandi dans un contexte de violence et d’occupation les moyens d’accéder à un avenir meilleur.

Gare saint Sauveur Gare Saint Sauveur Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 31 30 00 http://garesaintsauveur.lille3000.eu https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur_lille/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/amitie-lille-naplouse/collectes/soiree-solidarite-palestine-16-09-2026-18h »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL présentée par lille3000, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Entrée libre
Collecte de fonds pour NAPLOUSE et GAZA

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