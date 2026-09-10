Soirée de solidarité avec la Palestine, Gare saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Soirée de solidarité avec la Palestine Mercredi 16 septembre, 17h30 Gare saint Sauveur Nord

Participation libre à partir de 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T17:30:00+02:00 – 2026-09-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T17:30:00+02:00 – 2026-09-16T23:30:00+02:00

Le 16 septembre à partir de 17h , à la Gare Saint Sauveur de Lille, avec le soutien de la Ville de Lille se tiendra une soirée de soutien à la Palestine.

La Ligue des Droits de l’Homme et Amitié Lille Naplouse vous invitent à cette soirée destinée à collecter des fonds pour NAPLOUSE et GAZA.

18h : Projection du film FROM GAZA WITH LOVE en présence de l’équipe du film

21 h 15 : Concert du groupe SIDI WACHO qui nous accompagne comme lors de la soirée du 9 juillet 2024 sur ce projet et nous les en remercions chaleureusement.

Le Bistrot de Saint SO vous accueillera comme à son habitude sur les soirées.

Stands associatifs.

En participant à cette collecte (prix minimum 1 euro), vous contribuez à :

– exprimer votre solidarité avec les Palestiniens de Gaza et de Naplouse (Cisjordanie)

– apporter concrètement votre soutien aux associations Palmed et Project Hope

PALMED : Association médicale qui rassemble des médecins et cadres de santé français , pour aider le système médical en Palestine, former des médecins et infirmiers palestiniens , envoyer des missions spécialisées , ramener des médecins et les former en France, envoyer de l’aide médicale.

PROJECT HOPE : contribue à créer des espaces sûrs et bienveillants où les enfants, les jeunes et les habitants de Naplouse peuvent apprendre, s’épanouir et grandir. À travers nos programmes éducatifs, artistiques et récréatifs, nous visons à donner aux enfants et aux jeunes palestiniens ayant grandi dans un contexte de violence et d’occupation les moyens d’accéder à un avenir meilleur.

Gare saint Sauveur Gare Saint Sauveur Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 31 30 00 http://garesaintsauveur.lille3000.eu https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur_lille/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/amitie-lille-naplouse/collectes/soiree-solidarite-palestine-16-09-2026-18h »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL présentée par lille3000, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Entrée libre

Collecte de fonds pour NAPLOUSE et GAZA