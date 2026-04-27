Soirée de soutien Alençon
Soirée de soutien Alençon samedi 9 mai 2026.
Alençon
Soirée de soutien
41 chemin des Châtelets Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le procès en appel des 4 militant·es condamné·es dans l’affaire dite Lafarge Val-de-Reuil aura lieu à Rouen, les 1er et 2 juin prochains. À un peu plus d’un mois de l’ouverture des débats, une grande soirée de soutien aura lieu à Chapêlmêle, avec spectacle de cirque, projection et concerts.
Ouverture des portes 18h30
Entrée sur adhésion annuelle à prix libre.
Bar et restauration sur place.
L’argent récolté sera destiné aux neuf mis en examen donc cinq de l’Orne qui ont notamment des besoins financiers pour préparer leur défense. .
41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com
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English : Soirée de soutien
L’événement Soirée de soutien Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON
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