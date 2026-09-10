Soirée-débat : Se déplacer dans l’espace public sans conflit, une utopie ? Écopôle Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription. Gratuit. Inscription oligatoireI ICI. Adulte, Etudiant, Senior

Soirée-débat : Se déplacer dans l’espace public sans conflit, une utopie ?22 septembre de 18h30 à 20h30 à Écopôle (31 rue Louis Joxe à Nantes) La ville de Nantes et sa métropole connaissent une profonde transformation dans l’espace public : nouvelles lignes de tramway, développement des aménagements cyclables, piétonisation de rues… Ces évolutions s’accompagnent de nouveaux usages et d’une diversification des mobilités (vélos, VAE, vélos-cargos, trottinettes électriques, etc.), rendant la cohabitation entre usagers plus complexe.Lors d’une soirée débat, nous proposons de prendre un peu de hauteur, sur cette question de cohabitation des différents modes de déplacements dans l’espace public, afin de mieux appréhender et partager les enjeux, les besoins, et explorer des pistes d’actions croisant les regards de chacun.e, pour s’orienter vers une ville apaisée.Les intervenants et intervenantes : Jean Favreau : Chargé d’études en mobilité, Docteur en aménagement et urbanisme, ArchitecteAurélie Duboudin : Chargée d’étude mobilité durable et sécurité chez CeremaAurélien Boulé Fournier : Élu en charge des mobilités actives, Nantes MétropoleBénédicte Levionnais : Directrice du département des mobilités, Nantes MétropoleRomain Allais : Association Les Boîtes à VéloMaryvonne Dejeammes : Association Rue de l’Avenir Leurs regards croisés et leur connaissance du secteur nous permettront d’avoir un éclairage intéressant, et les échanges qui suivront devraient apporter une réflexion collective sur ce thème.Gratuit. Inscription obligatoire ICI. Toutes les informations ICI.

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com 02 40 48 54 54 https://framaforms.org/22-sept-rdv-ecopole-1782738933



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