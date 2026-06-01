Soirée dédicaces apéritives avec Pierre Creet Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Bellevigne-les-Châteaux

Soirée dédicaces apéritives avec Pierre Creet

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Soirée dédicaces apéritives des quatre romans à suspens de Pierre Creet.

Pierre Creet, écrivain singulier depuis 1998, vient nous dévoiler ses romans à suspens autour d’une soirée apéritive au Domaine Fouet.

Retrouvez ses 4 œuvres dédicacées (La grenouille jaune, Le crapaud rouge, Beau comme un soleil, La jeune fille qui dort avec son chapeau).

S’inspirant de la Loire où il cite le domaine Fouet à travers le Clos de Midi , parcelle iconique du domaine pour l’un de ses Saumur blanc, vous aurez l’occasion de le déguster tout au long de la soirée accompagné de grignotage de la Maison Girardeau que Pierre Creet mentionne également dans son roman le crapaud rouge .

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 18 juin 2026 de 18h à 21h. .

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 60 52 caveau@domaine-fouet.com

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English :

Signing of Pierre Creet’s four suspense novels.

L’événement Soirée dédicaces apéritives avec Pierre Creet Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME