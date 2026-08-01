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AGENDA · Jezainville

Soirée des Îles à l’ECUrie Bar Route de Griscourt Jezainville

samedi 8 août 2026 · Route de Griscourt · Jezainville

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Route de Griscourt
Adresse
L'ECUrie Bar
Ville
54700 Jezainville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif

Jezainville

Soirée des Îles à l’ECUrie Bar

Route de Griscourt L’ECUrie Bar Jezainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Le week-end s’annonce festif à L’Écurie Bar !

Vendredi 7 août Soirée des Îles Hawaï Cocktails exotiques, ambiance tropicale, musique des îles, soleil, palmiers et bonne humeur !

Collier de fleurs et tenue de plage de rigueur !

Réservation conseilléeAdultes
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Route de Griscourt L’ECUrie Bar Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 49 22 84 73 

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English :

It’s shaping up to be a festive weekend at %E L’%C9curie Bar!

Friday, August 7: %CEles Night? Hawa%EF Exotic cocktails, a tropical atmosphere, %EEles music, sunshine, palm trees, and good vibes!

Flower necklaces and beachwear are a must!

Reservations recommended

L’événement Soirée des Îles à l’ECUrie Bar Jezainville a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON

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