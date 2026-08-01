Soirée des Îles à l’ECUrie Bar Route de Griscourt Jezainville

Informations pratiques

Jezainville

Soirée des Îles à l’ECUrie Bar

Route de Griscourt L’ECUrie Bar Jezainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 22:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le week-end s’annonce festif à L’Écurie Bar !

Vendredi 7 août Soirée des Îles Hawaï Cocktails exotiques, ambiance tropicale, musique des îles, soleil, palmiers et bonne humeur !

Collier de fleurs et tenue de plage de rigueur !

Réservation conseilléeAdultes

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Route de Griscourt L’ECUrie Bar Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 49 22 84 73

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English :

It’s shaping up to be a festive weekend at %E L’%C9curie Bar!

Friday, August 7: %CEles Night? Hawa%EF Exotic cocktails, a tropical atmosphere, %EEles music, sunshine, palm trees, and good vibes!

Flower necklaces and beachwear are a must!

Reservations recommended

L’événement Soirée des Îles à l’ECUrie Bar Jezainville a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON