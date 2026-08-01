Soirée des Îles à l’ECUrie Bar Route de Griscourt Jezainville
samedi 8 août 2026 · Route de Griscourt · Jezainville
Informations pratiques
Jezainville
Soirée des Îles à l’ECUrie Bar
Route de Griscourt L’ECUrie Bar Jezainville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Le week-end s’annonce festif à L’Écurie Bar !
Vendredi 7 août Soirée des Îles Hawaï Cocktails exotiques, ambiance tropicale, musique des îles, soleil, palmiers et bonne humeur !
Collier de fleurs et tenue de plage de rigueur !
Réservation conseilléeAdultes
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Route de Griscourt L’ECUrie Bar Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 49 22 84 73
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English :
It’s shaping up to be a festive weekend at %E L’%C9curie Bar!
Friday, August 7: %CEles Night? Hawa%EF Exotic cocktails, a tropical atmosphere, %EEles music, sunshine, palm trees, and good vibes!
Flower necklaces and beachwear are a must!
Reservations recommended
L’événement Soirée des Îles à l’ECUrie Bar Jezainville a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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