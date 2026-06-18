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Soirée des pompiers La Salvetat-Peyralès

Soirée des pompiers La Salvetat-Peyralès

Soirée des pompiers La Salvetat-Peyralès samedi 11 juillet 2026.

Ville : 12440 La Salvetat-Peyralès

Département : Aveyron

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

La Salvetat-Peyralès

Soirée des pompiers

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée festive organisée par l’amicale des pompiers de la Salvetat.
19H plateau tapas et buvette. Concert Les mémés dans les orties
21H30 retraite aux flambeaux.
23H00 feu d’artifice offert par la mairie   .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie   amicale.pompiers.lsp@gmail.com

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English :

Festive evening organized by the Salvetat firefighters’ association.

L’événement Soirée des pompiers La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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