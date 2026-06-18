La Salvetat-Peyralès

Soirée des pompiers

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée festive organisée par l’amicale des pompiers de la Salvetat.

19H plateau tapas et buvette. Concert Les mémés dans les orties

21H30 retraite aux flambeaux.

23H00 feu d’artifice offert par la mairie .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie amicale.pompiers.lsp@gmail.com

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English :

Festive evening organized by the Salvetat firefighters’ association.

L’événement Soirée des pompiers La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)