Soirée des pompiers La Salvetat-Peyralès
Soirée des pompiers La Salvetat-Peyralès samedi 11 juillet 2026.
La Salvetat-Peyralès
Soirée des pompiers
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée festive organisée par l’amicale des pompiers de la Salvetat.
19H plateau tapas et buvette. Concert Les mémés dans les orties
21H30 retraite aux flambeaux.
23H00 feu d’artifice offert par la mairie .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie amicale.pompiers.lsp@gmail.com
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English :
Festive evening organized by the Salvetat firefighters’ association.
L’événement Soirée des pompiers La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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