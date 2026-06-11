Soirée diaporama-conférence La Montagne aux 4 saisons Station de Piau Aragnouet

Aragnouet

Soirée diaporama-conférence La Montagne aux 4 saisons

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:00:00

fin : 2026-08-13 18:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Daniel, Accompagnateur en montagne passionné depuis 1985, vous convie à partager lors d’une soirée conférence, un diaporama réalisé par ses soins puis à échanger autour du thème La montagne aux 4 saisons. Amoureux et protecteur bienveillant de ces espaces naturels des vallées Aure & Louron en Pyrénées, sur 2 versants de montagne Haute Nature est un guide généreux et chaleureux toujours prêt à vous faire découvrir, une nature préservée, des terroirs et le plaisir de la transmission. Le coeur sur la mains, est sa couleur principale!

INSCRIPTION & RESERVATION AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME DE PIAU

TARIFS adulte 5€, enfant de de 12 ans 3€, enfant moins de 5 ans gratuit.

Durée projection 1h00

Le mot de Daniel j’ai abordé les montagnes pyrénéennes dès mon plus jeune âge. Au fil du temps, elles continuent de me dévoiler la variété de leurs paysages aux quatre saisons.

De mon expérience de pisteur-secouriste est née l’envie de mieux faire connaître le milieu montagnard hivernal.

Pour moi, faire ce métier, que ce soit pour de simples balades à pied, en raquettes ou à la découverte des canyons, c’est être votre lien avec la nature et les hommes de ces vallées en allant bien au-delà de la simple pratique d’activités.

Connaître permet de mieux respecter…

Depuis toujours j’ai la passion des voyages qu’ils soient de quelques heures, un week-end, plusieurs jours ou encore à l’autre bout du monde, là où nos amitiés sont riches et d’une compétence rare, marcher ensemble sera toujours un grand bonheur.

Chaque pas est déjà un voyage… .

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Daniel, a passionate mountain guide since 1985, invites you to join him for an evening lecture featuring a slideshow he created himself, followed by a discussion on the theme “The Mountains Through the Four Seasons.” A lover and devoted protector of the natural landscapes of the Aure and Louron valleys in the Pyrenees, spanning two mountain slopes, Haute Nature is a generous and warm-hearted guide always ready to help you discover unspoiled nature, local terroirs, and the joy of sharing knowledge. With its heart on its sleeve, that’s its defining trait!

REGISTRATION & RESERVATIONS AT THE PIAU TOURIST OFFICE

PRICES Adult: €5, children under 12: €3, children under 5: free.

Screening duration: 1 hour

L’événement Soirée diaporama-conférence La Montagne aux 4 saisons Aragnouet a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de Piau-Engaly|CDT65