Soirée d’inauguration au CAD, CAD, Genève
Soirée d’inauguration au CAD, CAD, Genève vendredi 26 juin 2026.
Soirée d’inauguration au CAD Vendredi 26 juin, 18h30 CAD
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
Le CAD vous donne rendez-vous pour fêter ensemble le début de l’été dans une explosion de couleurs et de bonne humeur !
Cocktails maison, petite restauration et pour l’ambiance, le groupe Spice Kids !
CAD Route de la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy Genève 1212 Grand-Lancy Genève
Soirée d’inauguration pour l’ouverture de la programmation estivale au CAD
DR
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