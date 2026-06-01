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Soirée d’inauguration au CAD, CAD, Genève

Soirée d’inauguration au CAD, CAD, Genève

Soirée d’inauguration au CAD, CAD, Genève vendredi 26 juin 2026.

Lieu : CAD

Adresse : Route de la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy

Ville : 1212 Genève

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Gratuit

Soirée d’inauguration au CAD Vendredi 26 juin, 18h30 CAD

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Le CAD vous donne rendez-vous pour fêter ensemble le début de l’été dans une explosion de couleurs et de bonne humeur !
Cocktails maison, petite restauration et pour l’ambiance, le groupe Spice Kids !

CAD Route de la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy Genève 1212 Grand-Lancy Genève
Soirée d’inauguration pour l’ouverture de la programmation estivale au CAD

DR

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