Soirée dîner-concert Céline DION avec Virginie ROHART La Chapelle-Saint-Luc
vendredi 13 novembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Luc
Soirée dîner-concert Céline DION avec Virginie ROHART
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 60 – 60 – 60 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Venez redécouvrir les plus grands succès de cette artiste emblématique à travers une interprétation passionnée et authentique!
Parmi les tubes mythiques Pour que tu m’aimes encore , S’il suffisait d’aimer , All by Myself , My Heart Will Go On , The Power Of Love , et tant d’autres!
Un voyage musical chargé d’émotion, de puissance vocale et de souvenirs intemporels vous attend. Une alchimie vocale au top avec une énergie impressionnante!
Nous vous invitons chaleureusement à venir partager ce moment d’exception.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.
À très bientôt,
L’équipe du Sarrail .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée dîner-concert Céline DION avec Virginie ROHART La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à La Chapelle-Saint-Luc (Aube)
- Rencontre 02 Just Classik Festival La Chapelle-Saint-Luc 11 septembre 2026
- Découvrez une église à l’architecture gothique, Église Saint-Luc, La Chapelle-Saint-Luc 19 septembre 2026
- Partez à la découverte du hameau de Fouchy, Randonnée du patrimoine, La Chapelle-Saint-Luc 19 septembre 2026
- Venez visiter une exposition de peintures au musée de la Mémoire chapelaine, Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine, La Chapelle-Saint-Luc 19 septembre 2026
- Découvrez le musée de la Mémoire chapelaine, Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine, La Chapelle-Saint-Luc 19 septembre 2026