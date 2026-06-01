Saumur

Soirée DJ Latino

13 Quai Carnot Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 22:00:00

fin : 2026-06-26 01:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Au Bar Lounge, plongez dans une ambiance caliente avec Hugo Selva.

Au programme un mix raffiné et rythmé, Salsa, Cumbia et sonorités latines modernes pour faire vibrer votre soirée !

Un set pensé pour accompagner votre soirée au Bar Lounge… et créer une ambiance unique jusqu’au bout de la nuit !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 26 juin 2026 de 22h à 1h. .

13 Quai Carnot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 46 02 01 00 contact-saumur@joa.fr

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English :

At the Bar Lounge, immerse yourself in a sizzling atmosphere with Hugo Selva.

L’événement Soirée DJ Latino Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME