Soirée DJ Latino Saumur
Soirée DJ Latino Saumur samedi 27 juin 2026.
Saumur
Soirée DJ Latino
13 Quai Carnot Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 22:00:00
fin : 2026-06-26 01:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Au Bar Lounge, plongez dans une ambiance caliente avec Hugo Selva.
Au programme un mix raffiné et rythmé, Salsa, Cumbia et sonorités latines modernes pour faire vibrer votre soirée !
Un set pensé pour accompagner votre soirée au Bar Lounge… et créer une ambiance unique jusqu’au bout de la nuit !
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 26 juin 2026 de 22h à 1h. .
13 Quai Carnot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 46 02 01 00 contact-saumur@joa.fr
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English :
At the Bar Lounge, immerse yourself in a sizzling atmosphere with Hugo Selva.
L’événement Soirée DJ Latino Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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