Saumur

Yellow Bounce en concert live

13 Quai Carnot Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:30:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

À l’occasion d’Anjou Vélo Vintage, le Casino JOA de Saumur vous invite à vivre une soirée immersive dans l’univers du swing et du jazz New Orleans au Bar Lounge.

De 21h30 à 22h30 initiation Lindy Hop

Découvrez les bases du Lindy Hop lors d’une initiation animée par deux danseurs professionnels. Une occasion idéale pour s’initier à cette danse emblématique dans une ambiance conviviale et festive.

A partir de 22h30 place à la musique live avec Yellow Bounce !

En formule trio, les musiciens vous embarquent pour plus de 2h de swing, de blues et de jazz New Orleans.

Leur répertoire met à l’honneur les grands standards interprétés ou composés par Sidney Bechet, figure incontournable du jazz traditionnel et pionnier de l’improvisation.

Laissez-vous porter par l’énergie communicative de ce concert et profitez d’une soirée placée sous le signe de la danse, du partage et de la bonne humeur.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 27 juin 2026 de 21h30 à 23h59. .

13 Quai Carnot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 46 02 01 00 contact-saumur@joa.fr

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English :

%C0 To celebrate Anjou V%E9lo Vintage, the Casino JOA in Saumur invites you %E0 to enjoy an immersive evening in the world of swing and New Orleans jazz at the Bar Lounge.

L’événement Yellow Bounce en concert live Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME