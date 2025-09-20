Anjou Vélo Vintage Saumur

Anjou Vélo Vintage Saumur vendredi 26 juin 2026.

Anjou Vélo Vintage

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

2026-06-26

Anjou Vélo Vintage, l’événement incontournable où les passionnés de la petite reine et les nostalgiques des années vintage se retrouvent à bicyclette afin de pédaler rétro sur les routes de Saumur Val de Loire.

De 30 à 105 km différentes distances et autant de manières de vivre votre Anjou Vélo Vintage ! Plongez dans une autre époque et partez à la découverte des richesses de l’Anjou…

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 60 00 info@l-e-o.fr

English :

Anjou Vélo Vintage, the unmissable event where bicycle enthusiasts and nostalgic people of the vintage years meet to pedal retro on the roads of Saumur Val de Loire.

German :

Anjou Vélo Vintage, das unumgängliche Ereignis, bei dem sich Liebhaber der kleinen Königin und Nostalgiker der Vintage-Jahre auf Fahrrädern treffen, um auf den Straßen von Saumur Val de Loire im Retro-Stil in die Pedale zu treten.

Italiano :

Anjou Vélo Vintage, l’imperdibile evento in cui gli appassionati di ciclismo e i nostalgici degli anni vintage si incontrano per pedalare in stile retrò sulle strade di Saumur Val de Loire.

Espanol :

Anjou Vélo Vintage, la cita ineludible en la que los aficionados al ciclismo y los nostálgicos de los años vintage se reúnen para pedalear en clave retro por las carreteras de Saumur Val de Loire.

