Soirée documentaire : Belleville Kitchen, La Casita, Caraman

Informations pratiques

Soirée documentaire : Belleville Kitchen Vendredi 6 novembre, 20h00 La Casita Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00

Belleville Kitchen – 72 min

Réalisé par Marine Gautier

Marion fait l’appel : Jissel, Hamza, Mouloud, Rita, Maria, Milo… Ils viennent du Pérou, du Congo, de Tunisie, des Ardennes ou du 11ème arrondissement et composent la classe de CM2 de l’école du 104 rue de Belleville, à Paris. Alors qu’à l’extérieur, les tensions communautaires se durcissent de jour en jour, alors que l’école publique semble de plus en plus mise à l’épreuve, Marion s’emploie à construire dans sa classe, grâce à la cuisine, un espace de partage.

Grignotages en vente sur place dès 19h.

Sur réservation ICI (pense à réserver ta planches apéro dans les options)

La Casita 27 cours Alsace Lorraine 31460 Caraman Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-petites-graines/evenements/belleville-kitchen »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-petites-graines/evenements/belleville-kitchen »}]

Dans le cadre du mois du doc documentaire rencontre

Marine Gautier