Soirée documentaire : Belleville Kitchen, La Casita, Caraman
vendredi 6 novembre 2026 · La Casita · Caraman
Informations pratiques
Soirée documentaire : Belleville Kitchen Vendredi 6 novembre, 20h00 La Casita Haute-Garonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00
Belleville Kitchen – 72 min
Réalisé par Marine Gautier
Marion fait l’appel : Jissel, Hamza, Mouloud, Rita, Maria, Milo… Ils viennent du Pérou, du Congo, de Tunisie, des Ardennes ou du 11ème arrondissement et composent la classe de CM2 de l’école du 104 rue de Belleville, à Paris. Alors qu’à l’extérieur, les tensions communautaires se durcissent de jour en jour, alors que l’école publique semble de plus en plus mise à l’épreuve, Marion s’emploie à construire dans sa classe, grâce à la cuisine, un espace de partage.
Grignotages en vente sur place dès 19h.
Sur réservation ICI (pense à réserver ta planches apéro dans les options)
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Dans le cadre du mois du doc documentaire rencontre
Marine Gautier
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