Soirée d’ouverture de la saison culturelle à l’Armorica Espace culturel Armorica Plouguerneau
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Armorica · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Soirée d’ouverture de la saison culturelle à l’Armorica
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dès 19h, découvrez en avant-première les spectacles qui rythmeront les prochains mois. Une occasion privilégiée de parcourir la programmation, de repérer vos futurs coups de cœur et de partager ce moment avec les équipes de la salle.
À l’issue de la présentation, un apéritif convivial sera offert pour échanger autour de cette nouvelle saison et célébrer ensemble son lancement.
La soirée se poursuivra avec le concert des Tit’s Blattes, un groupe passionné qui rend hommage aux Beatles avec énergie, talent et bonne humeur. Portée par des musiciens brestois de plusieurs générations, cette formation revisite les grands classiques des Fab Four à travers toutes les périodes de leur carrière.
De Help! à Let It Be, laissez-vous emporter par ces chansons intemporelles et revivez la magie des Beatles lors d’un concert festif et fédérateur.
Une soirée placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et de la musique ! .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
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English :
L’événement Soirée d’ouverture de la saison culturelle à l’Armorica Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS
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