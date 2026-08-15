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AGENDA · Le Mans

Soirée d’ouverture du Salon du livre Salle des Concerts Le Mans

lundi 28 septembre 2026 · Salle des Concerts · Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle des Concerts
Adresse
58 Rue du Port
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Soirée d’ouverture du Salon du livre

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 18:30:00
fin : 2026-09-28

Date(s) :
2026-09-28

Soirée d’ouverture Faites Lire !
Vivez la soirée d’ouverture du Salon du livre avec Cyril Pedrosa, invité d’honneur de Faites Lire ! Gratuit. Cette soirée sera suivie d’un petit temps de rencontre / dédicaces avec les artistes. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr / 06 72 94 92 53   .

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53 

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English :

Faites Lire! Opening Night

L’événement Soirée d’ouverture du Salon du livre Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72

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