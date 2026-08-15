Soirée d’ouverture du Salon du livre Salle des Concerts Le Mans
lundi 28 septembre 2026 · Salle des Concerts · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Soirée d’ouverture du Salon du livre
Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 18:30:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Soirée d’ouverture Faites Lire !
Vivez la soirée d’ouverture du Salon du livre avec Cyril Pedrosa, invité d’honneur de Faites Lire ! Gratuit. Cette soirée sera suivie d’un petit temps de rencontre / dédicaces avec les artistes. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr / 06 72 94 92 53 .
Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
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English :
Faites Lire! Opening Night
L’événement Soirée d’ouverture du Salon du livre Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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