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Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette Guinguette Anzême

Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette Guinguette Anzême

Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette Guinguette Anzême vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Guinguette

Adresse : 2 place de l'église

Ville : 23000 Anzême

Département : Creuse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Anzême

Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette

Guinguette 2 place de l’église Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

La Guinguette ré ouvre le week end du 5 juin.
Pour l’occasion DJ Random, vous proposera une soirée électro, house, break.
Pour la restauration Féfé pizza et food truck tacos.   .

Guinguette 2 place de l’église Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   asso.lagrappe@gmail.com

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English : Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette

L’événement Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette Anzême a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Guéret

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