Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette Guinguette Anzême

Anzême

Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette

Guinguette 2 place de l’église Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La Guinguette ré ouvre le week end du 5 juin.

Pour l’occasion DJ Random, vous proposera une soirée électro, house, break.

Pour la restauration Féfé pizza et food truck tacos. .

Guinguette 2 place de l’église Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine asso.lagrappe@gmail.com

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English : Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette

L’événement Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette Anzême a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Guéret