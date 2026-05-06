Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette Guinguette Anzême
Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette Guinguette Anzême vendredi 5 juin 2026.
Anzême
Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette
Guinguette 2 place de l’église Anzême Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
La Guinguette ré ouvre le week end du 5 juin.
Pour l’occasion DJ Random, vous proposera une soirée électro, house, break.
Pour la restauration Féfé pizza et food truck tacos. .
Guinguette 2 place de l’église Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine asso.lagrappe@gmail.com
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English : Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette
L’événement Soirée d’ouverture et concert à la Guinguette Anzême a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Guéret
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