Soirée d’ouverture Festival de Cannes Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge

Saint-Michel-sur-Orge

Soirée d’ouverture Festival de Cannes

Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge 91240 Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 4.7 – 4.7 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 22:00:00

Date(s) :

2026-05-12

À partir de 18h30 retransmission en direct de la montée des marches et de la cérémonie d’ouverture, suivie d’un buffet.

À 20h avant-première du film d’ouverture La Vénus électrique, réalisé par Pierre Salvadori.

.

Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge 91240 Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 6:30pm: live broadcast of the ascent of the steps and the opening ceremony, followed by a buffet.

8pm: preview of the opening film La Vénus électrique, directed by Pierre Salvadori.

L’événement Soirée d’ouverture Festival de Cannes Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Coeur Essonne