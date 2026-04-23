Soirée d’ouverture Festival de Cannes Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge
Soirée d’ouverture Festival de Cannes Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge mardi 12 mai 2026.
Saint-Michel-sur-Orge
Soirée d’ouverture Festival de Cannes
Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge 91240 Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 4.7 – 4.7 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12 22:00:00
Date(s) :
2026-05-12
À partir de 18h30 retransmission en direct de la montée des marches et de la cérémonie d’ouverture, suivie d’un buffet.
À 20h avant-première du film d’ouverture La Vénus électrique, réalisé par Pierre Salvadori.
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Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge 91240 Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
From 6:30pm: live broadcast of the ascent of the steps and the opening ceremony, followed by a buffet.
8pm: preview of the opening film La Vénus électrique, directed by Pierre Salvadori.
L’événement Soirée d’ouverture Festival de Cannes Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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