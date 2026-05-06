Soirée d’ouverture – La barje, La Barje des Lavandières, Genève
Soirée d’ouverture – La barje, La Barje des Lavandières, Genève vendredi 8 mai 2026.
Soirée d’ouverture – La barje Vendredi 8 mai, 18h00 La Barje des Lavandières
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00
SAISON 2026 : C’EST PARTI ! ☀️
RDV vendredi 8 mai dès 18h à la Barje pour fêter le retour du soleil, mais surtout pour:
L’INAUGURATION DE NOTRE NOUVELLE ROULOTTE !
Au programme :
18h00 : @mariachiquetzalsuisse – Pour une ambiance live et festive.
20h00 : @jeremysunsets & @cosmokolor – DJ set Dark Disco pour faire vibrer la soirée.
Viens fêter le début de la saison avec nous !
Youpie!
Gratuit et ouvert à tout.x.es !
La Barje des Lavandières Promenade des Lavandières, 1204 Genève Genève 8973 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-lavandieres/
Saison 2026 lancée ! RDV le 8 mai dès 18h à la Barje pour inaugurer la nouvelle roulotte. Live mariachi puis DJ set dark disco. Entrée gratuite, ouvert à tous
La Barje
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