Soirée d’ouverture – La barje, La Barje des Lavandières, Genève

Soirée d’ouverture – La barje Vendredi 8 mai, 18h00 La Barje des Lavandières

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

SAISON 2026 : C’EST PARTI ! ☀️

RDV vendredi 8 mai dès 18h à la Barje pour fêter le retour du soleil, mais surtout pour:

L’INAUGURATION DE NOTRE NOUVELLE ROULOTTE !

Au programme :

18h00 : @mariachiquetzalsuisse – Pour une ambiance live et festive.

20h00 : @jeremysunsets & @cosmokolor – DJ set Dark Disco pour faire vibrer la soirée.

Viens fêter le début de la saison avec nous !

Youpie!

Gratuit et ouvert à tout.x.es !

La Barje des Lavandières Promenade des Lavandières, 1204 Genève Genève 8973 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-lavandieres/

Saison 2026 lancée ! RDV le 8 mai dès 18h à la Barje pour inaugurer la nouvelle roulotte. Live mariachi puis DJ set dark disco. Entrée gratuite, ouvert à tous

La Barje