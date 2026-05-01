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Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard

Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Montée des Tours

Adresse : Lou Casteu

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Châteaurenard

Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 19h. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Soirée d’ouverture Summer 2026 à Lou Casteu.
Soirée d’ouverture Summer 2026 à Lou Casteu.

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Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89 

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English :

Summer 2026 opening party at Lou Casteu.

L’événement Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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