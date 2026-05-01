Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard
Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard mercredi 13 mai 2026.
Châteaurenard
Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu
Mercredi 13 mai 2026 à partir de 19h. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Soirée d’ouverture Summer 2026 à Lou Casteu.
Soirée d’ouverture Summer 2026 à Lou Casteu.
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Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89
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English :
Summer 2026 opening party at Lou Casteu.
L’événement Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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