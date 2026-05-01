Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard

Châteaurenard

Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 19h. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Soirée d’ouverture Summer 2026 à Lou Casteu.

Soirée d’ouverture Summer 2026 à Lou Casteu.



Rooftop Bar & Tapas le coup d’envoi des plus belles nuits d’été avec Abdy en live, une voix de velours pour revisiter les grands hits internationaux…

Ambiance sunset, Tapas, Cocktailset moment inoubliables — pensez à réserver pour dîner ou juste pour boire un verre et danser. .

Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89

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English :

Summer 2026 opening party at Lou Casteu.

L’événement Soirée d’ouverture Summer 2026 Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence