Soirée du Conservatoire de musique d’Avignon La Rotonde Châteaurenard

Soirée du Conservatoire de musique d’Avignon

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 20h.

Début du concert 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Soirée du Conservatoire En partenariat avec le Conservatoire du Grand Avignon et le Lycée R.Schumann.

Concert debout.

Le département Musiques actuelles amplifiées du CRR Grand Avignon est heureux de retrouver les Passagers du Zinc.



Désormais enrichi d’une section cuivre, les ateliers sont impatients de se produire sur scène, et de pouvoir interpréter le répertoire travaillé tout au long de l’année, qu’il s’agisse de reprises ou de créations originales dans la nouvelle salle de concert la Rotonde.



Bienvenue à tous pour écouter les talents de demain !!



Cette soirée réunit les élèves du Conservatoire Grand Avignon et ceux du lycée Professionnel Robert Schumann, investissant respectivement la scène et la technique. L’occasion pour les deux établissements de présenter le travail réalisé au cours de l’année scolaire autour de ce concert, dans un échange à la fois pédagogique, convivial et surtout ouvert à tous les mélomanes curieux. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conservatory evening In partnership with the Conservatory of Grand Avignon and the Lycée R.Schumann.

Standing concert.

L’événement Soirée du Conservatoire de musique d’Avignon Châteaurenard a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence