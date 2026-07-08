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AGENDA · Vouhé

Soirée du Patrimoine de Gâtine Vouhé

samedi 1 août 2026 · Vouhé

Soirée du Patrimoine de Gâtine Vouhé

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
79310 Vouhé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Vouhé

Soirée du Patrimoine de Gâtine

Le bourg Vouhé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Organisée par la municipalité et le CARUG.
Rendez-vous à Vouhé pour un moment unique mêlant art, histoire locale et musique festive. pour la soirée du patrimoine.   .

Le bourg Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 61 33 

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English : Soirée du Patrimoine de Gâtine

L’événement Soirée du Patrimoine de Gâtine Vouhé a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine

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