AGENDA · Vouhé
Soirée du Patrimoine de Gâtine Vouhé
samedi 1 août 2026 · Vouhé
Informations pratiques
Vouhé
Soirée du Patrimoine de Gâtine
Le bourg Vouhé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Organisée par la municipalité et le CARUG.
Rendez-vous à Vouhé pour un moment unique mêlant art, histoire locale et musique festive. pour la soirée du patrimoine. .
Le bourg Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 61 33
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English : Soirée du Patrimoine de Gâtine
L’événement Soirée du Patrimoine de Gâtine Vouhé a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine
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