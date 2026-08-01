Informations pratiques

Noizay

Soirée éclipse solaire à Noizay

Noizay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

La ville de Noizay organise une soirée pour observer l’éclipse solaire qui aura lieu le 12 Août 2026 à partir de 19h.

Joignez vous à la soirée pique nique organisée par la ville de Noizay sur le site de la Grosse Pierre. Profitez de la soirée pour observer l’éclipse solaire.

Prévoir obligatoirement des lunettes spéciales éclipses neuves. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prévoir votre pique nique et de quoi vous asseoir.

Le futur club astronomique viendra proposer des activités de découvertes gratuites. .

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 72 81 64

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English : Solar Eclipse Evening in Noizay

The town of Noizay is organizing an event to view the solar eclipse, which will take place on August 12, 2026, starting at 7:00 p.m.

L’événement Soirée éclipse solaire à Noizay Noizay a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE