Informations pratiques

Paucourt

Soirée éclipse solaire

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Soirée éclipse solaire

Atelier fusée Construit ta fusée et découvre les bases de l’exploration spatiale. Puis, soirée éclipse solaire à 18h30 comprendre le phénomène de l’éclipse solaire observation en toute sécurité grâce à des lunettes et instruments spécialement adaptés (fournis sur place) -explications et échanges avec les animateurs. .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59

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English :

Solar Eclipse Evening

L’événement Soirée éclipse solaire Paucourt a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS