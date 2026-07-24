Soirée éclipse solaire Paucourt
mercredi 12 août 2026 · Paucourt
Informations pratiques
Paucourt
Soirée éclipse solaire
94 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Soirée éclipse solaire
Atelier fusée Construit ta fusée et découvre les bases de l’exploration spatiale. Puis, soirée éclipse solaire à 18h30 comprendre le phénomène de l’éclipse solaire observation en toute sécurité grâce à des lunettes et instruments spécialement adaptés (fournis sur place) -explications et échanges avec les animateurs. .
94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59
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English :
Solar Eclipse Evening
L’événement Soirée éclipse solaire Paucourt a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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