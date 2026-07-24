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Soirée éclipse solaire Paucourt

mercredi 12 août 2026 · Paucourt

Soirée éclipse solaire Paucourt

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
94 Rue de l'Église
Ville
45200 Paucourt
Département
Loiret
Tarif

Paucourt

Soirée éclipse solaire

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Soirée éclipse solaire
Atelier fusée Construit ta fusée et découvre les bases de l’exploration spatiale. Puis, soirée éclipse solaire à 18h30 comprendre le phénomène de l’éclipse solaire observation en toute sécurité grâce à des lunettes et instruments spécialement adaptés (fournis sur place) -explications et échanges avec les animateurs.   .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59 

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English :

Solar Eclipse Evening

L’événement Soirée éclipse solaire Paucourt a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS

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