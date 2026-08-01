Soirée Eguz’Hand Éguzon-Chantôme
vendredi 21 août 2026 · Éguzon-Chantôme
Informations pratiques
Éguzon-Chantôme
Soirée Eguz’Hand
2 Route de la Gare Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Daouda Karaboué, nous propose un repas ivoirien au profit de son association DK cœur Afrique.
Présence du joueur de Handball multi-titré (dont 2 médailles d’Or aux JO), Daouda Karaboué, qui nous propose un repas ivoirien au profit de son association DK cœur Afrique. Cette association a pour ambition de venir en aide aux enfants de Côte d’Ivoire En encadrant la pratique du sport, et plus particulièrement le handball, et l’éducation.
Contribuer à l’amélioration de la santé publique, notamment en réhabilitant dispensaires, orphelinats et autre pouponnière.
Cette soirée clôturera un stage de Handball organisé à la Base de Plein Air d’Eguzon.
18h00 remise de la Légion d’honneur
Soirée Dansante avec DJ Freddy. Les bénéfices seront reversés à l’association. .
2 Route de la Gare Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@lavalleedelacreuse.fr
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English :
Daouda Karabou%E9 is hosting an Ivorian meal to benefit his organization, DK c?ur Afrique.
L’événement Soirée Eguz’Hand Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Vallée de la Creuse
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