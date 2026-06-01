Saint-Bonnet-de-Bellac

Soirée entrecôte

Le Mas du Bost Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Soirée entrecôtes au feu de bois sur inscription. .

Le Mas du Bost Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 88 52 94 desbordes.fils@gmail.com

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English : Soirée entrecôte

L’événement Soirée entrecôte Saint-Bonnet-de-Bellac a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres de Limousin