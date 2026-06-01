Soirée entrecôte Saint-Bonnet-de-Bellac
Soirée entrecôte Saint-Bonnet-de-Bellac samedi 27 juin 2026.
Saint-Bonnet-de-Bellac
Soirée entrecôte
Le Mas du Bost Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Soirée entrecôtes au feu de bois sur inscription. .
Le Mas du Bost Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 88 52 94 desbordes.fils@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée entrecôte
L’événement Soirée entrecôte Saint-Bonnet-de-Bellac a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres de Limousin
À voir aussi à Saint-Bonnet-de-Bellac (Haute-Vienne)
- Concours de pêche Saint-Bonnet-de-Bellac 25 juillet 2026
- Fête de la Batteuse Stade Saint-Bonnet-de-Bellac 23 août 2026