Soirée espagnole du Lion’s club

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Lions Club de Casteljaloux vous invite à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité, du spectacle et de la solidarité

Au programme Sangria blanche

Menu raffiné (jamón ibérico, lotte au chorizo, magret des Landes, fromages, dessert…)

Spectacle flamenco avec la compagnie Arena Negra

L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’École de Chiens Guides Aliénor de Mérignac

Inscription avant le 2 mars 2026

Venez partager un moment chaleureux et soutenir une belle cause ! .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 62 10 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée espagnole du Lion’s club

L’événement Soirée espagnole du Lion’s club Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne