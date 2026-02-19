Soirée espagnole du Lion’s club Casteljaloux
Soirée espagnole du Lion’s club Casteljaloux samedi 14 mars 2026.
Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Le Lions Club de Casteljaloux vous invite à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité, du spectacle et de la solidarité
Au programme Sangria blanche
Menu raffiné (jamón ibérico, lotte au chorizo, magret des Landes, fromages, dessert…)
Spectacle flamenco avec la compagnie Arena Negra
L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’École de Chiens Guides Aliénor de Mérignac
Inscription avant le 2 mars 2026
Venez partager un moment chaleureux et soutenir une belle cause ! .
Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 62 10 74
