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Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis Théâtre de la Mer Sainte-Maxime vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de la Mer

Adresse : Promenade A. Simon Lorière

Ville : 83120 Sainte-Maxime

Département : Var

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Sainte-Maxime

Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Plongez dans la magie de Disney !
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55  contact@sainte-maxime.com

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English : Summer evening for young audiences: the wonderful world of Mickey and his friends

Immerse yourself in the magic of Disney!
The wonderful world of Mickey and his friends invites you on a magical journey into the heart of the most beautiful dreams. An enchanting show where magic comes to life before your very eyes, transporting young and old alike to a universe full of surprises and emotions.
An unforgettable moment to share with the whole family!

L’événement Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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