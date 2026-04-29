Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis Théâtre de la Mer Sainte-Maxime vendredi 17 juillet 2026.
Sainte-Maxime
Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Plongez dans la magie de Disney !
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Summer evening for young audiences: the wonderful world of Mickey and his friends
Immerse yourself in the magic of Disney!
The wonderful world of Mickey and his friends invites you on a magical journey into the heart of the most beautiful dreams. An enchanting show where magic comes to life before your very eyes, transporting young and old alike to a universe full of surprises and emotions.
An unforgettable moment to share with the whole family!
L’événement Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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