Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Plongez dans la magie de Disney !

.

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summer evening for young audiences: the wonderful world of Mickey and his friends

Immerse yourself in the magic of Disney!

The wonderful world of Mickey and his friends invites you on a magical journey into the heart of the most beautiful dreams. An enchanting show where magic comes to life before your very eyes, transporting young and old alike to a universe full of surprises and emotions.

An unforgettable moment to share with the whole family!

L’événement Soirée estivale jeune public le monde merveilleux de mickey et ses amis Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime