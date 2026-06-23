Informations pratiques

Saint-Yrieix-sur-Charente

Soirée estivale

Esplanade de la mairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Musique, spectacle et cinéma sous les étoiles le service culturel de la Ville de Saint‑Yrieix sur Charente vous invite à une grande soirée estivale conviviale et festive.

.

Esplanade de la mairie Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music, performances, and movies under the stars: the Cultural Department of the City of Saint-Yrieix-sur-Charente invites you to a fun and festive summer evening.

L’événement Soirée estivale Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême