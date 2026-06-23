Soirée estivale Saint-Yrieix-sur-Charente
samedi 4 juillet 2026 · Saint-Yrieix-sur-Charente
Informations pratiques
Saint-Yrieix-sur-Charente
Soirée estivale
Esplanade de la mairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Musique, spectacle et cinéma sous les étoiles le service culturel de la Ville de Saint‑Yrieix sur Charente vous invite à une grande soirée estivale conviviale et festive.
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Esplanade de la mairie Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50
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English :
Music, performances, and movies under the stars: the Cultural Department of the City of Saint-Yrieix-sur-Charente invites you to a fun and festive summer evening.
L’événement Soirée estivale Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême