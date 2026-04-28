Soirée estivale T3rtio Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale T3rtio

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

A l’occasion de sa 15ème tournée, ce trio musical vous invite à partager leur passion pour la musique à travers un répertoire Pop-Rock revisistant les plus grands standards français et internationaux.

.

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summer evening: T3rtio

On the occasion of their 15th tour, this musical trio invites you to share their passion for music through a Pop-Rock repertoire revisiting the greatest French and international standards.

L’événement Soirée estivale T3rtio Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime