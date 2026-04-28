Soirée estivale T3rtio Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Soirée estivale T3rtio Théâtre de la Mer Sainte-Maxime jeudi 9 juillet 2026.
Sainte-Maxime
Soirée estivale T3rtio
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
A l’occasion de sa 15ème tournée, ce trio musical vous invite à partager leur passion pour la musique à travers un répertoire Pop-Rock revisistant les plus grands standards français et internationaux.
.
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Summer evening: T3rtio
On the occasion of their 15th tour, this musical trio invites you to share their passion for music through a Pop-Rock repertoire revisiting the greatest French and international standards.
L’événement Soirée estivale T3rtio Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
À voir aussi à Sainte-Maxime (Var)
- Fest’Italia Sainte-Maxime 6 mai 2026
- Humour Constance Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime 7 mai 2026
- Link Humanitaire journée du parrainage Hôtel Club Le Capet Sainte-Maxime 9 mai 2026
- Fête Patronale Sainte-Maxime 14 mai 2026
- Immersion gourmande Balade dans les vignes Domaine des Beaucas Sainte-Maxime 14 mai 2026