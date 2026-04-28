Soirée estivale Vertigo Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale Vertigo

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

VERTIGO arrive pour vous faire vibrer !

.

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summer evening: Vertigo

VERTIGO is here to get you moving!

Comprised of four musicians and a singer, the band energetically revisits the greatest French and international Pop, Rock, and Soul classics. Inspired by the greatest artists, they breathe new life into essential tracks that have defined generations.

On stage, their boundless energy and generosity make every concert a unique experience!

L’événement Soirée estivale Vertigo Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime