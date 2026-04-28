Soirée estivale Vertigo Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Soirée estivale Vertigo Théâtre de la Mer Sainte-Maxime vendredi 10 juillet 2026.
Sainte-Maxime
Soirée estivale Vertigo
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
VERTIGO arrive pour vous faire vibrer !
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Summer evening: Vertigo
VERTIGO is here to get you moving!
Comprised of four musicians and a singer, the band energetically revisits the greatest French and international Pop, Rock, and Soul classics. Inspired by the greatest artists, they breathe new life into essential tracks that have defined generations.
On stage, their boundless energy and generosity make every concert a unique experience!
L’événement Soirée estivale Vertigo Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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