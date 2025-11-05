Soirée et repas dansant à Vabre-Tizac Le Bas Ségala
Soirée et repas dansant à Vabre-Tizac Le Bas Ségala samedi 14 mars 2026.
Soirée et repas dansant à Vabre-Tizac
Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
17h30 à 19h30 Apéro dansant
20h repas et soirée
Soirée animée par Véronique Pomiès.
Au menu soupe de campagne, ventrèche, civet de chevreuil, écrasé de pommes de terre, fromage, tarte aux pommes, café, vin.
Réservations 06 72 57 37 01 .
Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 72 57 37 01 alexi.murat@gmail.com
English :
5:30 p.m. to 7:30 p.m. Apéro dance
8 p.m. dinner and party
Evening entertainment by Véronique Pomiès.
German :
17.30 bis 19.30 Uhr Apero mit Tanz
20 Uhr Essen und Abendveranstaltung
Abendveranstaltung, moderiert von Véronique Pomiès.
Italiano :
dalle 17.30 alle 19.30 Aperitivo danzante
ore 20.00 cena e festa
Intrattenimento serale a cura di Véronique Pomiès.
Espanol :
17.30 h a 19.30 h Baile de aperitivo
20.00 h Cena y fiesta
Animación nocturna a cargo de Véronique Pomiès.
L’événement Soirée et repas dansant à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)