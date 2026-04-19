Soirée éveil au monde minéral Association Bonne Arrivée Hauterives

Hauterives

Soirée éveil au monde minéral

Association Bonne Arrivée 22 grande rue Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Cécile Bonastre vous accueil pour une soirée d’informations sur l’éveil au monde minéral les pierres, un chemin à vivre.

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Association Bonne Arrivée 22 grande rue Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 56 58 80

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English :

Cécile Bonastre welcomes you to an evening of information on awakening to the mineral world: stones, a path to live by.

L’événement Soirée éveil au monde minéral Hauterives a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche