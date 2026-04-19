Soirée éveil au monde minéral Association Bonne Arrivée Hauterives
Soirée éveil au monde minéral Association Bonne Arrivée Hauterives vendredi 22 mai 2026.
Hauterives
Soirée éveil au monde minéral
Association Bonne Arrivée 22 grande rue Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Cécile Bonastre vous accueil pour une soirée d’informations sur l’éveil au monde minéral les pierres, un chemin à vivre.
.
Association Bonne Arrivée 22 grande rue Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 56 58 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cécile Bonastre welcomes you to an evening of information on awakening to the mineral world: stones, a path to live by.
L’événement Soirée éveil au monde minéral Hauterives a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Hauterives (Drôme)
- Avec le facteur Cheval Hauterives Drôme 1 mai 2026
- Bonne combe Hauterives Drôme 1 mai 2026
- La tournée du facteur Hauterives Drôme 1 mai 2026
- Le tour de Saint-Germain Hauterives Drôme 1 mai 2026
- Exposition Pastels, Aquarelles, et Acryliques Hauterives 9 mai 2026