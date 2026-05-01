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Soirée familiale sans écrans Beaulieu

Soirée familiale sans écrans Beaulieu mardi 26 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 43800 Beaulieu

Département : Haute-Loire

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Beaulieu

Soirée familiale sans écrans

Salle polyvalente Beaulieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :
2026-05-26

La médiathèque de Beaulieu, en partenariat avec l’école Simone Veil, vous propose un moment de convivialité autour de jeux de société, lectures …
Relevez le défi sans écrans !
Ouvert à tous.
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Salle polyvalente Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 61 55 78  bib.beaulieu@orange.fr

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English :

The Beaulieu multimedia library, in partnership with the Simone Veil school, invites you to join in the fun with board games, readings…
Take up the screen-free challenge!
Open to all.

L’événement Soirée familiale sans écrans Beaulieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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