Soirée familiale sans écrans Beaulieu
Soirée familiale sans écrans Beaulieu mardi 26 mai 2026.
Beaulieu
Soirée familiale sans écrans
Salle polyvalente Beaulieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 20:00:00
Date(s) :
2026-05-26
La médiathèque de Beaulieu, en partenariat avec l’école Simone Veil, vous propose un moment de convivialité autour de jeux de société, lectures …
Relevez le défi sans écrans !
Ouvert à tous.
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Salle polyvalente Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 61 55 78 bib.beaulieu@orange.fr
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English :
The Beaulieu multimedia library, in partnership with the Simone Veil school, invites you to join in the fun with board games, readings…
Take up the screen-free challenge!
Open to all.
L’événement Soirée familiale sans écrans Beaulieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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