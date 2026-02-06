Soirée Féminité en Fête • 20 Mars La Ferté-Saint-Aubin
Soirée 100% Féminine ✨ Vendredi 20 mars 2026 ⏰ À partir de 20h jusqu’à 23h30 Salle de la Garenne Château de la Ferté St Aubin (parking et accueil prévus)
️ Entrée 8€ (places limitées à 70 personnes)
Paiement possible directement sur place en chèque, CB et espèces
English :
? 100% Female Evening ?? ? Friday, March 20, 2026 ? From 8pm until 11:30pm ? Salle de la Garenne Château de la Ferté St Aubin (parking and reception provided)
?? Admission: 8? (seating limited to 70 people)
? Payment on site by cheque, credit card or cash
