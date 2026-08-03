Soirée Festirok Salle des fêtes Mamers

Informations pratiques

Mamers

Soirée Festirok

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-06 01:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Soirée 100% Rock, 100% conviviale !

Au programme de votre soirée

Apéro offert

Carbonade flamande

Dessert

Animation blind test, karaoke et piste de danse.

Tarif 19€

Sur réservation au 06 50 81 30 85 .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 81 30 85

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English :

A night that’s 100% rock and 100% fun!

L’événement Soirée Festirok Mamers a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Maine Saosnois