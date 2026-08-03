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AGENDA · Mamers

Soirée Festirok Salle des fêtes Mamers

vendredi 6 novembre 2026 · Salle des fêtes · Mamers

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place Carnot
Ville
72600 Mamers
Département
Sarthe
Tarif
19 19 19

Mamers

Soirée Festirok

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:00:00
fin : 2026-11-06 01:00:00

Date(s) :
2026-11-06

Soirée 100% Rock, 100% conviviale !
Au programme de votre soirée
Apéro offert
Carbonade flamande
Dessert
Animation blind test, karaoke et piste de danse.
Tarif 19€
Sur réservation au 06 50 81 30 85   .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 81 30 85 

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English :

A night that’s 100% rock and 100% fun!

L’événement Soirée Festirok Mamers a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Maine Saosnois

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