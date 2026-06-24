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Soirée festive Stade Louis Jamet Aiguillon

Soirée festive Stade Louis Jamet Aiguillon

Soirée festive Stade Louis Jamet Aiguillon samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Stade Louis Jamet
Adresse
Rue Jean-Bouin
Ville
47190 Aiguillon
Département
Lot-et-Garonne
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Aiguillon

Soirée festive

Stade Louis Jamet Rue Jean-Bouin Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

À partir de 20h au stade Louis Jamet à Aiguillon repas, feu d’artifice et soirée dansante avec DJ.
Une belle soirée festive à partager en famille ou entre amis !   .

Stade Louis Jamet Rue Jean-Bouin Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 60 12  mairie@ville-aiguillon.fr

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English : Soirée festive

L’événement Soirée festive Aiguillon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas

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