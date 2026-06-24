Soirée festive Stade Louis Jamet Aiguillon

Aiguillon

Soirée festive

Stade Louis Jamet Rue Jean-Bouin Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

À partir de 20h au stade Louis Jamet à Aiguillon repas, feu d’artifice et soirée dansante avec DJ.

Une belle soirée festive à partager en famille ou entre amis ! .

Stade Louis Jamet Rue Jean-Bouin Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 60 12 mairie@ville-aiguillon.fr

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English : Soirée festive

L’événement Soirée festive Aiguillon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas