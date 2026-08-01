Informations pratiques

Avène

SOIRÉE FESTIVE

Avène Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Samedi 8 août à partir de 19h à Avène

Soirée festive organisée par le comité des fêtes!

Animation avec l’orchestre Line 7

Repas macaronade, entremet, vin et café compris tarif 18€ 16€ (adhérents)

Réservation au 06 18 54 42 04 avant le 06/08

Samedi 8 août à partir de 19h à Avène

Soirée festive organisée par le comité des fêtes!

Animation avec l’orchestre Line 7

Repas macaronade, entremet, vin et café compris tarif 18€ 16€ (adhérents)

Réservation au 06 18 54 42 04 avant le 06/08 .

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 18 54 42 04

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English :

Saturday, August 8, starting at 7:00 p.m. in Avène

Festive evening organized by the festival committee!

Entertainment provided by the Line 7 band

Macaronade dinner, dessert, wine, and coffee included. Price: 18? 16? (members)

Reservations at 06 18 54 42 04 before August 6

L’événement SOIRÉE FESTIVE Avène a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB