Soirée festive Salle polyvalent de La Gare Eymet

Salle polyvalent de La Gare Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Venez danse avec nous dans notre soirée festive animée par Cyril, notre DJ et professeur de danse.
Nous danserons le rock’n roll, la bachata, la quickstep à volonté …

Apportez de quoi boire et grignoter pour la bonne ambiance !   .

Salle polyvalent de La Gare Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   evydanse24@gmail.com

