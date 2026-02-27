Soirée festive Salle polyvalent de La Gare Eymet

Soirée festive

Salle polyvalent de La Gare Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Venez danse avec nous dans notre soirée festive animée par Cyril, notre DJ et professeur de danse.

Nous danserons le rock’n roll, la bachata, la quickstep à volonté …

Apportez de quoi boire et grignoter pour la bonne ambiance ! .

evydanse24@gmail.com

