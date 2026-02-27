Soirée festive Salle polyvalent de La Gare Eymet
Soirée festive Salle polyvalent de La Gare Eymet jeudi 12 mars 2026.
Soirée festive
Salle polyvalent de La Gare Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Venez danse avec nous dans notre soirée festive animée par Cyril, notre DJ et professeur de danse.
Nous danserons le rock’n roll, la bachata, la quickstep à volonté …
Apportez de quoi boire et grignoter pour la bonne ambiance ! .
Salle polyvalent de La Gare Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine evydanse24@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée festive
L’événement Soirée festive Eymet a été mis à jour le 2026-02-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides