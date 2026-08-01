Informations pratiques

Ouzouer-sur-Trézée

Soirée fête de fin de l’été

Salle polyvalente Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Comité des fêtes organise une soirée de fête de fin d’été le 29 août, à la salle polyvalente d’Ouzouer-sur-Trézée. La soirée débutera à 19h30 avec un repas convivial, suivi d’une animation musicale par le groupe Gentlemen Jazz puis d’une soirée dansante animée par DJ Thierry.

Le Comité des fêtes d’Ouzouer-sur-Trézée invite le public à venir partager une soirée de fête de fin d’été, le 29 août, à la salle polyvalente d’Ouzouer-sur-Trézée. L’ouverture des portes est prévue à 19h30.

La soirée commence par un repas convivial, comprenant un apéritif offert, avec un tarif de 23 € pour les adultes et de 10 € pour les enfants jusqu’à 10 ans.

L’ambiance musicale sera assurée dans un premier temps par le groupe Gentlemen Jazz, avant de laisser place à une soirée dansante animée par DJ Thierry. Une soirée festive et conviviale qui vient clôturer l’été en musique ! 10 .

Salle polyvalente Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 50 02 90 06

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English :

The Festival Committee is organizing an end-of-summer party on August 29 at the multipurpose hall in Ouzouer-sur-Trézée. The evening will begin at 7:30 p.m. with a friendly dinner, followed by a musical performance by the band Gentlemen Jazz and then a dance party hosted by DJ Thierry.

L’événement Soirée fête de fin de l’été Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-08-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX