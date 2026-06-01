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SOIREE Fête de la Musique Pyrénées Andes Café, épicerie Seich

SOIREE Fête de la Musique Pyrénées Andes Café, épicerie Seich samedi 20 juin 2026.

Lieu : Pyrénées Andes Café, épicerie

Adresse : 5 Route de l'Arize

Ville : 65150 Seich

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Seich

SOIREE Fête de la Musique

Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

UNE VRAI FÊTE DE LA MUSIQUE
À PARTIR DE 16H

Les classes de musique cornemuse, guitare, djembé, etc. se succéderont toute l’après-midi !

Pour clôturer l’AFO trio Jazz !

Repas dès 18h Grillade saucisses
Pour plus de renseignements contactez les au 07 76 87 85 25
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Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25 

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English :

A REAL MUSIC FESTIVAL
STARTING AT 4PM

Bagpipe, guitar, djembe and other music classes will perform all afternoon!

AFO trio Jazz closes the day!

Meal from 6pm: Grilled sausages
For more information, call 07 76 87 85 25

L’événement SOIREE Fête de la Musique Seich a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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