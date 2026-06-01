SOIREE Fête de la Musique Pyrénées Andes Café, épicerie Seich
SOIREE Fête de la Musique Pyrénées Andes Café, épicerie Seich samedi 20 juin 2026.
Seich
SOIREE Fête de la Musique
Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
UNE VRAI FÊTE DE LA MUSIQUE
À PARTIR DE 16H
Les classes de musique cornemuse, guitare, djembé, etc. se succéderont toute l’après-midi !
Pour clôturer l’AFO trio Jazz !
Repas dès 18h Grillade saucisses
Pour plus de renseignements contactez les au 07 76 87 85 25
.
Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A REAL MUSIC FESTIVAL
STARTING AT 4PM
Bagpipe, guitar, djembe and other music classes will perform all afternoon!
AFO trio Jazz closes the day!
Meal from 6pm: Grilled sausages
For more information, call 07 76 87 85 25
L’événement SOIREE Fête de la Musique Seich a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Seich (Hautes-Pyrénées)
- Diffusion Coupe du monde Pyrénées Andes Café, épicerie Seich 11 juin 2026
- Diffusion Coupe du monde Pyrénées Andes Café, épicerie Seich 15 juin 2026
- Diffusion Coupe du monde Pyrénées Andes Café, épicerie Seich 16 juin 2026
- Diffusion Coupe du monde Pyrénées Andes Café, épicerie Seich 17 juin 2026
- REPAIR’COUTURE Pyrénées Andes Café, épicerie Seich 20 juin 2026