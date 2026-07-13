Soirée feu d’artifice Sowell Hôtels Le Beach SOWELL HÔTELS LE BEACH Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Soirée feu d’artifice Sowell Hôtels Le Beach

SOWELL HÔTELS LE BEACH 2 Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée feu d’artifice au rooftop bar du Sowell Hôtels Le Beach cocktails et boissons fraîches face à la mer, avec vue sur le feu d’artifice tiré à 22 h 45. Lundi 13 juillet 2026, entrée par la réception de l’hôtel.

Le rooftop bar du Sowell Hôtels Le Beach ouvre ses portes pour une soirée pensée autour du feu d’artifice de Trouville-sur-Mer. Face à la mer, entre cocktails et lumières du large, le ciel s’embrase et la mer scintille.

Le bar est ouvert de 21 h 30 à minuit, avec vue dégagée sur le feu d’artifice tiré à 22 h 45 depuis la plage de Trouville. Boissons fraîches et cocktails sont proposés tout au long de la soirée, dans une ambiance intimiste face à l’horizon.

Une soirée à vivre en hauteur, entre apéritif et spectacle pyrotechnique.

Infos pratiques

– Date lundi 13 juillet 2026

– Horaires 21 h 30 à minuit

– Feu d’artifice 22 h 45

– Lieu rooftop bar, Sowell Hôtels Le Beach

– Accès par la réception de l’hôtel .

SOWELL HÔTELS LE BEACH 2 Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 98 12 00

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English : Soirée feu d’artifice Sowell Hôtels Le Beach

Fireworks evening at the rooftop bar of Sowell Hotels Le Beach: cocktails and chilled drinks overlooking the sea, with a view of the fireworks display at 10.45 pm. Monday 13 July 2026; entry via the hotel reception.

L’événement Soirée feu d’artifice Sowell Hôtels Le Beach Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Trouville