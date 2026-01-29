Soirée Filles Troyes

Soirée Filles

Spa La Licorne Troyes Aube

Tarif : 41 – 41 – 41 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Au programme ?

(Ateliers donnés à titre d’exemple.)



* COIFFURE

* MAKE-UP

* MASSAGE

* REÏKI

* ET COMME D’HABITUDE PLEIN D’AUTRES ATELIERS BEAUTE & BIEN-ÊTRE

* TIRAGE AU SORT & CADEAUX



N’oubliez pas que l’idée de l’événement n’est pas de faire TOUS les ateliers. Il y en a beaucoup afin de proposer de la diversité pour tous les goûts mais il est impossible de TOUS les faire alors profitez en détente sans faire la course.



De quoi prendre soin de soi et bien se détendre pendant sa semaine ! Allez, on prévient les copines, les sœurs, les mamans, bref les femmes de sa vie et on foooonce réserver son billet très vite les filles ! Vous savez qu’ils partent très très vite à chaque fois !

Nombre de billets limité afin que vous ne soyez pas trop nombreuses ! .

Spa La Licorne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 33 55 11 35

