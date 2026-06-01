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Soirée fin de saison chez Alavostra Entraygues-sur-Truyère

vendredi 23 octobre 2026 · Entraygues-sur-Truyère

Soirée fin de saison chez Alavostra Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Adresse
4, avenue de la Cornélie
Ville
12140 Entraygues-sur-Truyère
Département
Aveyron
Tarif

Entraygues-sur-Truyère

Soirée fin de saison chez Alavostra

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Châtaignes grillées….. et Frênette chez ALAVÒSTRA artisan de l’apéro !
Sylvain vous accueille dans sa fabrique d’apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale !
Bar et restauration avec ambiance musicale dès 18h, concerts vers 21h
Pour manger, téléphonez pour réserver une table (vivement conseillé).
Menu
Assiette composée aux produits locaux 12 €
Dessert et glaces à la carte (5€)
> Voir affiches ou réseaux web pour programmation musicale et menu
Facebook @ Alavostra Frenette, Apéritifs Bio & Concerts en Aveyron   .

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 02 87 18  contact@alavostra.com

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English :

Roasted chestnuts….. and Frênette at ALAVÒSTRA artisan de l’apéro!

L’événement Soirée fin de saison chez Alavostra Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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