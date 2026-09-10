Soirée Fin d’été Po’s Culture 2026, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

Soirée Fin d’été Po’s Culture 2026 Mercredi 23 septembre, 00h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T00:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-09-23T00:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:59:59+02:00

Mercredi 23 septembre 2026 à 19h30 (accueil à partir de 19h), l’association Po’s Culture de Sciences Po Toulouse vous présente, en partenariat avec Le Cartère, la projection de 2 films autour de la thématique de la fin de l’été. Au menu, Licorice Pizza du très acclamé réalisateur Paul Thomas Anderson (Magnolia, Boogie Nights, One Battle After Another…) et le doux et poétique Falcon Lake de Charlotte Le Bon, ainsi qu’un buffet à prix libre. Tarif de 4€ la séance.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/evenements/soiree-fin-dete »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Mercredi 23 septembre 2026 à 19h30 (accueil à partir de 19h), l’association Po’s Culture de Sciences Po Toulouse vous présente, en partenariat avec Le Cartère, la projection de 2 films autour de la t… Cinema Toulouse