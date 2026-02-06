SOIRÉE FLAMENCO Montpellier

SOIRÉE FLAMENCO

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

2026-05-19

fin : 2026-05-19

2026-05-19

Découvrez le spectacle de flamenco écrit et mis scène par la danseuse Lisa Carmen Corazon Sévillano .

Ce spectacle est l’histoire d’un amour mis en scène autour des quatre phases de la sévillane, dont les émotions seront ressenties à travers le flamenco.

Laissez-vous envoûter par cette histoire d’amour, interprétée par Lisa Carmen accompagnée du danseur Lorenzo Ruiz, des deux chanteurs Melchor Campos et Alberto Garcia, et du guitariste Alban Lorini.

A l’issue du spectacle, dégustez une paëlla du traiteur Paella Del Pueblo avec des produits frais et un savoir-faire familial ; avec verre de sangria et fougasse à la fleur d’oranger.

Soirée espagnole au Château de Flaugergues mardi 19 mai à 19h30

Tarif plein 25 €

Tarif plein avec repas 45 €

Tarif réduit 21 € (adhérents Art Flau jeunes de 12 à 18 ans demandeurs d’emploi et étudiants)

Tarif réduit avec repas 41 €

Tarif enfants gratuit

Tarif enfants avec repas 20 € .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Discover the 4 phases of Sevillian dance with the flamenco show ?Corazon Sevillano?

Paëlla, sangria and fougasse available after the show.

Discover the flamenco show Corazon Sevillano , written and directed by dancer Lisa Carmen.

