SOIRÉE FLAMENCO Montpellier
SOIRÉE FLAMENCO Montpellier mardi 19 mai 2026.
SOIRÉE FLAMENCO
1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Découvrez les 4 phases de la sévillane avec le spectacle de flamenco “Corazon Sevillano”.
Paëlla, sangria et fougasse proposées à l’issue du spectacle.
Découvrez le spectacle de flamenco écrit et mis scène par la danseuse Lisa Carmen Corazon Sévillano .
Découvrez les 4 phases de la sévillane avec le spectacle de flamenco “Corazon Sevillano”.
Paëlla, sangria et fougasse proposées à l’issue du spectacle.
Découvrez le spectacle de flamenco écrit et mis scène par la danseuse Lisa Carmen Corazon Sévillano .
Ce spectacle est l’histoire d’un amour mis en scène autour des quatre phases de la sévillane, dont les émotions seront ressenties à travers le flamenco.
Laissez-vous envoûter par cette histoire d’amour, interprétée par Lisa Carmen accompagnée du danseur Lorenzo Ruiz, des deux chanteurs Melchor Campos et Alberto Garcia, et du guitariste Alban Lorini.
A l’issue du spectacle, dégustez une paëlla du traiteur Paella Del Pueblo avec des produits frais et un savoir-faire familial ; avec verre de sangria et fougasse à la fleur d’oranger.
Soirée espagnole au Château de Flaugergues mardi 19 mai à 19h30
Tarif plein 25 €
Tarif plein avec repas 45 €
Tarif réduit 21 € (adhérents Art Flau jeunes de 12 à 18 ans demandeurs d’emploi et étudiants)
Tarif réduit avec repas 41 €
Tarif enfants gratuit
Tarif enfants avec repas 20 € .
1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the 4 phases of Sevillian dance with the flamenco show ?Corazon Sevillano?
Paëlla, sangria and fougasse available after the show.
Discover the flamenco show Corazon Sevillano , written and directed by dancer Lisa Carmen.
L’événement SOIRÉE FLAMENCO Montpellier a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT MONTPELLIER